Beşiktaş, Ufuk Sarıca'nın kararını bekliyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 'nın kararını bekliyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/ufuk-sarica?id=37058e66-f7ba-42f3-8514-3181e35c5b9e" class="" rel="tag">Ufuk Sarıca</a>'nın kararını bekliyor

    Kulübünün şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu, başantrenör 'nın hem Sompo Japan'ı hem de A Milli Takımı'nı çalıştırmasına sıcak bakmadıklarını söyledi.

    Kumuşoğlu, yaptığı açıklamada, Sarıca'nın iki ekipten birini tercih etmesi için görüşmeleri sürdürdüklerini dile getirdi.

    A Milli Takım'ın yoğun programına dikkati çeken Kumuşoğlu, "Başantrenörümüz 'nın hem milli takımı hem 'ı çalıştırmasına sıcak bakmıyoruz." dedi.

    eylül ve kasım aylarındaki maçlarını hatırlatan Kumuşoğlu, şunları söyledi:

    "İki tarafı birden çalıştırması verimsizliğe neden oluyor. Bu konu için hem Sarıca ile hem de Türkiye Federasyonu ile görüşmelerimiz sürüyor. maçları çok yoğun. Eylül ve kasımda milli takımın maçları var. Milli takımda mı çalışacak, bizimle mi çalışacak, ikisini birden çalıştırmasını uygun bulmuyoruz. Konu tam netleşmedi. Önümüzdeki hafta belli olur."

    Kadro yapılanmasını da 'nın durumunun belli olmasından sonra gerçekleştireceklerini anlatan Kumuşoğlu, "Erkek takımında yerli oyuncular büyük ölçüde belli. Sertaç Şanlı gitti, diğerleri kaldı. Yabancı oyuncu transferleri üzerinde çalışacağız. Bütün yabancıları gönderdik. Teknik heyetimiz memnun kalmamıştı. 5-6 yabancı oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

    "Kadın takımında da iddialıyız"

    takımının kadrosunu da başantrenör yönetimide oluşturacaklarını belirten Kumuşoğlu, genç ve tecrübeli oyuncuların birlikteliğiyle iddialı olacaklarını dile getirdi.

    İyi bir takım yapmak için çalıştıklarını kaydeden Kumuşoğlu, "Çok iyi bir altyapı oyuncu kadromuz var. 18 yaş altında takımımız şampiyon oldu. 16 yaş altı takımımız kategorisinde üçüncülüğü elde etti. Alttan gelen gençlerle tecrübeli oyuncuları buluşturacağız. Ligde güzel sonuçlar almak istiyoruz. Kadın basketbolunda da iddialıyız." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 6.7.2018 11:43
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