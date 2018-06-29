Caner Erkin'den flaş paylaşım,
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'in zirve isteği

    <a href="/index/caner-erkin?id=924179a9-daa6-46e7-9701-13ea1e3011b4" class="" rel="tag">Caner Erkin</a>'in zirve isteği

    'ın yıldız ismi Caner, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

    Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada; "Yeni sezon kimsenin sakatlık yaşamayacağı, Beşiktaş'ın Türkiye'de ve Avrupa'da en üstte bitireceği bir yıl olsun" ifadesine yer verdi.
    1. 29.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'in zirve isteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN