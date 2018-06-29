Beşiktaş'ın Aboubakar formülü: Kiralık gelsin sonra alırız
Siyah-beyazlılar Kamerunlu yıldız Aboubakar için Portekiz temsilcisine ikinci kez ‘satın alma opsiyonlu’ kiralama teklifinde bulundu. Abola, Beşiktaş’ın Porto’ya senelik 3 milyon euro ‘kiralama’ önerdiğini; Portekizliler’in düşünmek için süre istediğini yazdı
SATIN ALMASI 20 MİLYON EURO
Siyah-beyazlıların kiralama bedeli olarak 3 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Satın alma opsiyonu için görüşmeler sürerken Porto'nun Aboubakar'dan 20 milyon euro'nun altında bir gelire sıcak bakmadığı yazıldı. Beşiktaş'ın ise bu rakamın düşürülmesini istediği ve bu durumda hiç vakit kaybetmeden Aboubakar'ı renklerine katmayı düşündüğünü Portekiz ekibine ilettiği belirtildi. Porto yönetimi ise 3 milyon euro'luk kiralama bedelinin düşük olduğunu ama düşünmek için süre istediğini ifade etti.
33 GOLE DİREKT KATKI
Vincent Aboubakar geçtiğimiz sezon Porto formasıyla ligde 28 maçta 15 gol atarken 4 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen Aboubakar toplamda ise (kupalar da dahil) 43 karşılaşmada 26 gol attı ve 7 de asist yaptı.
CENK MÜJDELEMİŞTİ
Everton'da forma giyen Cenk Tosun, önceki gün instagram hesabından Aboubakar'la bir fotoğrafını paylaşıp "Hayırlı olsun şampiyon Beşiktaş" yazdı. Cenk Tosun daha sonra daha sonra hayırlı olsun kısmını silerek, "#vincentaboubakar #şampiyonBjk#hadiinşallah" etiketleriyle fotoğrafı paylaştı.
BİR ADIM ÖNE ÇIKARIZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, yönetimin elindeki santrfor adayları arasında en çok Aboubakar'ın alınmasını istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Başkan Orman ve transfer komitesine, "Onu (Aboubakar) alırsak, bizi şampiyonluk yarışında bir adım öne çıkarır" diyerek Kamerunlu forveti takımda görmek istediğini söylemişti.
MİNİ YORUM / TURGAY DEMİR: "Gecikmeden bitmeli"
Aboubakar, Beşiktaş'ın UEFA'da yol yürümesinde en büyük pay sahibi olan oyuncusuydu. Tekrar geri dönüşü iyi mi olur, kötü mü olur diye tartışmak yersiz! Aboubakar, Güneş'in oyun sistemine uyum sağlayabilen bir oyuncu. Şartları da mevcutlar arasında en uygun olan Aboubakar olduğu için, Beşiktaş'ın bu transferi çok gecikmeden bitirmesi gerekir. Kampa yetişen bir Aboubakar, sezona bomba gibi girer ve havaalanından itibaren gol atmaya başlar, "Aboubakmaz, Abouatar" diyerek işi özetleyelim.
- 29.6.2018
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
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