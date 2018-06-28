Kara kartal gaza bastı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kara kartal gaza bastı

    Kara kartal gaza bastı

    Geçen sezon büyük umutlarla alınan ve Vagner Love'dan beklediğini alamayan siyahbeyazlılar, yeni forvet arayışlarını aralıksız sürdürüyor. Aboubakar ve için kiralama teklifleri hazırlayan yönetimi, bonservisi elinde olan Hollandalı golcü 'la el sıkıştı. taraftarların antrenman sahasını basıp darp ettiği oyuncular arasında olan , bu olaydan sonra Lizbon temsilcisiyle yolları ayırma kararı almıştı. Hollandalı golcü, bu olay sonrası sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

    İMZA PARASINA KALDI
    Bunun üzerine birçok Avrupa kulübüyle birlikte da tecrübeli forveti renklerine bağlamak için harekete geçti. Bonservisinin elinde olması ve Portekiz'de gösterdiği etkili performans nedeniyle birçok takımın radarında bulunan Bas Dost'un menajeriyle görüşmelere başlandı. Yıldız oyuncunun istediği ' parasında' anlaşma sağlanırsa hemen sözleşme yapılacak. Özellikle hava toplarındaki etkinliği ile bilinen Bas Dost 3.2 milyon euro yıllık maaşla Beşiktaş'a atması bekleniyor.

    49 MAÇTA 34 GOL ATTI
    Geçtiğimiz sezon formasıyla 49 mücadeleye çıkan Bas Dost, 34 ve 4 asistlik performans sergiledi. Portekiz ekibinde toplam 90 resmi maçta 70 atan, 13 de asist yapan Dost, hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de bitirici vuruşları ile tanınıyor. 29 yaşındaki golcü oyuncu daha önce Wolfsburg (117 maçta 48 gol, 14 asist), Heereveen (73 maçta 52 gol, 10 asist) ve Heracles (67 maçta 19 gol, 8 asist) takımlarında görev yaptı.

    ÖNEMLİ İŞLER YAPAR - Mini Yorum Hüseyin ÖZKÖK
    BAS Dost, adı 'nın dünya çapında golcüleri kadar ön planda olmasa da bana göre ülkenin yetiştirdiği önemli golcülerden biri. 370 maçlık kariyerinde 195 gol atıp, 45 de asist yapan golcü santrfor, bu golcülüğünü ülkesi yanında ve Portekiz'de de kanıtlamış bir oyuncu. 29 yaşındaki forvetin, hava toplarına hakimiyeti, her iki ayağıyla yaptığı nokta vuruşları, arkadaşlarına yaptığı asistlerle özellikle hücum ağırlıklı oynayan her takımda önemli işler yapacak kalitede olduğunu düşünüyorum.

    1. 28.6.2018
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