Kara kartal gaza bastı

Geçen sezon büyük umutlarla alınan Negredo ve Vagner Love'dan beklediğini alamayan siyahbeyazlılar, yeni forvet arayışlarını aralıksız sürdürüyor. Aboubakar ve Enes Ünal için kiralama teklifleri hazırlayan Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan Hollandalı golcü Bas Dost'la el sıkıştı. Sporting Lizbon taraftarların antrenman sahasını basıp darp ettiği oyuncular arasında olan Bas Dost, bu olaydan sonra Lizbon temsilcisiyle yolları ayırma kararı almıştı. Hollandalı golcü, bu olay sonrası sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.



İMZA PARASINA KALDI

Bunun üzerine birçok Avrupa kulübüyle birlikte Beşiktaş da tecrübeli forveti renklerine bağlamak için harekete geçti. Bonservisinin elinde olması ve Portekiz'de gösterdiği etkili performans nedeniyle birçok takımın radarında bulunan Bas Dost'un menajeriyle görüşmelere başlandı. Yıldız oyuncunun istediği 'imza parasında' anlaşma sağlanırsa hemen sözleşme yapılacak. Özellikle hava toplarındaki etkinliği ile bilinen Bas Dost 3.2 milyon euro yıllık maaşla Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.



49 MAÇTA 34 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla 49 mücadeleye çıkan Bas Dost, 34 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Portekiz ekibinde toplam 90 resmi maçta 70 gol atan, 13 de asist yapan Dost, hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de bitirici vuruşları ile tanınıyor. 29 yaşındaki golcü oyuncu daha önce Wolfsburg (117 maçta 48 gol, 14 asist), Heereveen (73 maçta 52 gol, 10 asist) ve Heracles (67 maçta 19 gol, 8 asist) takımlarında görev yaptı.



ÖNEMLİ İŞLER YAPAR - Mini Yorum Hüseyin ÖZKÖK

BAS Dost, adı Hollanda'nın dünya çapında golcüleri kadar ön planda olmasa da bana göre ülkenin yetiştirdiği önemli golcülerden biri. 370 maçlık kariyerinde 195 gol atıp, 45 de asist yapan golcü santrfor, bu golcülüğünü ülkesi Hollanda yanında Almanya ve Portekiz'de de kanıtlamış bir oyuncu. 29 yaşındaki forvetin, hava toplarına hakimiyeti, her iki ayağıyla yaptığı nokta vuruşları, arkadaşlarına yaptığı asistlerle özellikle hücum ağırlıklı oynayan her takımda önemli işler yapacak kalitede olduğunu düşünüyorum.

