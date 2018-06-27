Beşiktaş'a sürpriz forvet adayı: Umut Bozok – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a sürpriz forvet adayı:

    Beşiktaş'a sürpriz forvet adayı: Umut Bozok

    yönetimi, için 'in kapısını çaldı.

    yönetimi, için 'in kapısını çaldı. 36 maçta 24 gol atarak 2'nci Ligi'nde gol kralı olan Umut için 5+3+4 milyon euro'luk teklif yapıldı. 5 milyon euro'su hemen, 3 milyon euro'su 2019 yılı içinde ödenmek şartıyla 8 milyon euro önerilirken; şampiyonluk ve bonuslarla toplam 12 milyon euro'luk bir sözleşme teklif edildiği ifade edildi.

    1. 27.6.2018
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