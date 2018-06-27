Beşiktaş'a sürpriz forvet adayı: Umut Bozok

Beşiktaş yönetimi, Umut Bozok için Nimes'in kapısını çaldı. 36 maçta 24 gol atarak Fransa 2'nci Ligi'nde gol kralı olan Umut için 5+3+4 milyon euro'luk teklif yapıldı. 5 milyon euro'su hemen, 3 milyon euro'su 2019 yılı içinde ödenmek şartıyla 8 milyon euro önerilirken; şampiyonluk ve bonuslarla toplam 12 milyon euro'luk bir sözleşme teklif edildiği ifade edildi.