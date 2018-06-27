Beşiktaş'a sürpriz forvet adayı: Umut Bozok
Beşiktaş yönetimi, Umut Bozok için Nimes'in kapısını çaldı.
Beşiktaş yönetimi, Umut Bozok için Nimes'in kapısını çaldı. 36 maçta 24 gol atarak Fransa 2'nci Ligi'nde gol kralı olan Umut için 5+3+4 milyon euro'luk teklif yapıldı. 5 milyon euro'su hemen, 3 milyon euro'su 2019 yılı içinde ödenmek şartıyla 8 milyon euro önerilirken; şampiyonluk ve bonuslarla toplam 12 milyon euro'luk bir sözleşme teklif edildiği ifade edildi.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
Beşiktaş'a sürpriz forvet adayı: Umut Bozok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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