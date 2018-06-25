Beşiktaş'ta 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    'ta 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

    Beşiktaş'ta 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

    Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan 'ta, 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

    Siyah beyazlı futbolculardan , , ve Utku Yuvakuran'ın sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

    Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Oyuncuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    1. 25.6.2018 16:23
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