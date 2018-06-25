Atiba teklifi kabul etmedi – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    Atiba teklifi kabul etmedi

    Atiba teklifi kabul etmedi

    'TA Atiba defteri kapanmak üzere...

    Kanadalı oyuncu, yönetimin yaptığı 800 bin euro'dan 1+1 yıllık teklife halen 'evet' demedi. Atiba'nın menajeri, bu rakamın için çok düşük olduğunu, tüm sezon boyunca 10 maç bile oynamayan yedek oyuncuların bile 'ta daha fazla kazandığını iddia etti.
    1. 24.6.2018 00:04
    2. Güncelleme: 25.6.2018 01:45
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