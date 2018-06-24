Şenol Güneş, Beşiktaş'taki istikrarını 4. sezona taşıyor – Fotomaç – 24 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    , 'taki istikrarını 4. sezona taşıyor

    Şenol Güneş, Beşiktaş'taki istikrarını 4. sezona taşıyor

    Yeni sezona gelecek hafta başlayacak 'ta teknik direktör , son dönemde siyah-beyazlıların en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

    Siyah-beyazlı takımdaki görevine 2015-2016 sezonu başında geçen Güneş, 'ta 4. sezonuna hazırlanıyor. Güneş öncesindeki 20 sezonda teknik direktör konusunda istikrar yakalayamayan Beşiktaş, bu sorunu tecrübeli teknik adamla giderdi.

    Siyah-beyazlı ekip, yönetiminde 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı.

    Gordon Milne'e yaklaştı

    Siyah-beyazlı ekipte dördüncü sezonuna hazırlanan Şenol Güneş, 6,5 sezon görev yapan İngiliz çalıştırıcı Gordon Milne'e biraz daha yaklaştı.

    Beşiktaş'taki teknik direktörlük koltuğuna 1987-1988 sezonunda oturan Milne, 1993-1994 sezonunun devre arasında görevinden ayrılmıştı.

    Yeni bir unvanın peşinde

    Beşiktaş'ta geride kalan 3 sezonda Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında rekorlara imza atan Güneş, 2018-2019'un tamamında görev alması halinde siyah-beyazlı takımın başında en fazla lig mücadelesine çıkan üçüncü teknik adam olacak.

    Beşiktaş'ta 6,5 sezon görev alan Milne, 213 lig mücadelesiyle bu kategoride önde bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte yaklaşık 4,5 sezon çalışan Sırp teknik direktör Ljubisa Spajic, 147 lig maçına çıktı. Alman teknik adam Christoph Daum 126 ve bir başka Sırp teknik direktör Dorde Milic ise 117 lig mücadelesinde görev yaptı.

    Beşiktaş'ın başında şu ana dek 102 karşılaşmada sahada yer alan Şenol Güneş, yeni sezondaki 34 maçta da istikrarını sürdürmesi halinde bu başarısını 136 müsabakaya çıkaracak. Güneş, böylece Beşiktaş'ın başında en çok lig mücadelesine çıkan üçüncü teknik direktör unvanını alacak.

    1. 24.6.2018 11:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş, Beşiktaş'taki istikrarını 4. sezona taşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN