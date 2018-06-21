Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Beşiktaş kulübü, futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serkan Reçber'in getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş kulübü, futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serkan Reçber'in getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Serkan Reçber, kulübümüzün futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Reçber'e görevinde başarılar dileriz" denildi.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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