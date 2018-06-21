Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    'ta planlama direktörü

    Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber

    kulübü, planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine eski futbolcu ve futbol yorumcusu 'in getirildiğini açıkladı.

    kulübü, planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine eski futbolcu ve futbol yorumcusu 'in getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Serkan Reçber, kulübümüzün futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Reçber'e görevinde başarılar dileriz" denildi.

    1. 21.6.2018
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