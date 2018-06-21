Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber

Beşiktaş kulübü, futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serkan Reçber'in getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Serkan Reçber, kulübümüzün futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Reçber'e görevinde başarılar dileriz" denildi.