Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    için diğer transferleri bekliyor

    Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor

    Bu sezonu erken açacak olan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup haricinde bir transfer gelişmesi yok. İşte isim isim Beşiktaşlı oyuncularda son durum...

    1. 20.6.2018 18:36
    2. Güncelleme: 21.6.2018 02:15
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