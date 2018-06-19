UEFA yetkilileri Vodafone Park’ı incelemeye aldı

2019'da, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ekip ile Avrupa Ligi'ni müzesine götürecek takım arasında oynanacak UEFA Süper Kupası'nın finalinin Vodafone Park'ta oynanmasına karar veren UEFA, kontrollere başlıyor. Yetkililerin, zeminden yedek kulübelerine, stadın giriş çıkışlarından tribünlere, stadın çevre koşullarına ve ulaşım imkanlarına kadar her şeyi incelemeye alacakları ifade edildi. Bu sezon Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak Avrupa Ligi finalini hedefleyen siyah-beyazlılar, oradaki şampiyonluğun ardından, evinde Süper Kupa maçına çıkmak istiyor.