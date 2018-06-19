UEFA yetkilileri Vodafone Park’ı incelemeye aldı
2019'da, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ekip ile Avrupa Ligi'ni müzesine götürecek takım arasında oynanacak UEFA Süper Kupası'nın finalinin Vodafone Park'ta oynanmasına karar veren UEFA, kontrollere başlıyor.
2019'da, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ekip ile Avrupa Ligi'ni müzesine götürecek takım arasında oynanacak UEFA Süper Kupası'nın finalinin Vodafone Park'ta oynanmasına karar veren UEFA, kontrollere başlıyor. Yetkililerin, zeminden yedek kulübelerine, stadın giriş çıkışlarından tribünlere, stadın çevre koşullarına ve ulaşım imkanlarına kadar her şeyi incelemeye alacakları ifade edildi. Bu sezon Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak Avrupa Ligi finalini hedefleyen siyah-beyazlılar, oradaki şampiyonluğun ardından, evinde Süper Kupa maçına çıkmak istiyor.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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