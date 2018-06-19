UEFA yetkilileri Vodafone Park’ı incelemeye aldı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    yetkilileri ’ı incelemeye aldı

    UEFA yetkilileri Vodafone Park’ı incelemeye aldı

    2019'da, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ekip ile 'ni müzesine götürecek takım arasında oynanacak 'nın finalinin 'ta oynanmasına karar veren UEFA, kontrollere başlıyor.

    2019'da, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ekip ile 'ni müzesine götürecek takım arasında oynanacak 'nın finalinin 'ta oynanmasına karar veren UEFA, kontrollere başlıyor. Yetkililerin, zeminden yedek kulübelerine, stadın giriş çıkışlarından tribünlere, stadın çevre koşullarına ve ulaşım imkanlarına kadar her şeyi incelemeye alacakları ifade edildi. Bu sezon 'ın başkenti Bakü'de oynanacak Avrupa Ligi finalini hedefleyen siyah-beyazlılar, oradaki şampiyonluğun ardından, evinde Süper Kupa maçına çıkmak istiyor.

    1. 19.6.2018
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