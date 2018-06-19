Tolga Zengin minik kartallarla buluştu
Beşiktaş kalecisi ve kaptanı Tolga Zengin, Bodrum'da bir araya geldiği minik futbolculara, “Biz toprak sahalarda top oynardık siz şanslısınız, bunu iyi değerlendirin” dedi.
Ünlü futbolcu gazetecilerin transferle ilgili sorularını ise yanıtsız bıraktı.
- 19.6.2018 23:41
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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