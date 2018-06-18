Vodafone Park’ta bayramlaşma töreni
Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni dün Vodafone Park'ta yapıldı.
Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni dün Vodafone Park'ta yapıldı. Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı Yavuz Özeren, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarında mücadele eden atletizm ile güreş takımı sporcuları katıldı. Özeren, "2018-2019 sezonunun tüm Beşiktaşlılara, özellikle futbol takımımız adına başarılı geçmesini diliyor, başarıların devamını bekliyorum" dedi.
- 18.6.2018
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Vodafone Park’ta bayramlaşma töreni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.