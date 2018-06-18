Vodafone Park’ta bayramlaşma töreni – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’ta bayramlaşma töreni

    Vodafone Park’ta bayramlaşma töreni

    Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni dün 'ta yapıldı.

    Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni dün 'ta yapıldı. Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yavuz Özeren, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarında mücadele eden atletizm ile güreş takımı sporcuları katıldı. Özeren, "2018-2019 sezonunun tüm Beşiktaşlılara, özellikle futbol takımımız adına başarılı geçmesini diliyor, başarıların devamını bekliyorum" dedi.

    1. 18.6.2018
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