Vodafone Park’ta bayramlaşma töreni

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni dün Vodafone Park'ta yapıldı. Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı Yavuz Özeren, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarında mücadele eden atletizm ile güreş takımı sporcuları katıldı. Özeren, "2018-2019 sezonunun tüm Beşiktaşlılara, özellikle futbol takımımız adına başarılı geçmesini diliyor, başarıların devamını bekliyorum" dedi.