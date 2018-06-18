Süper Lig takımları Beşiktaşlı Orkan Çınar'a talip

Başkan Orman'ın yaptığı "Mitrovic dışında kalan kiralık oyuncuları satmak istiyoruz" açıklaması sonrasında Aras ve Boyko'ya henüz teklif gelmezken, Süper Ligin yarısı, geçen sezon Konya'da kiralık oynayan Orkan'ın peşine düştü. Bursaspor ve Sivasspor şu ana kadar genç oyuncu için en iyi teklifi yapan takımlar oldu. Şenol Güneş ise Lens ve Gökhan Töre'nin önünde gördüğü genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor.