Süper Lig takımları Beşiktaşlı Orkan Çınar'a talip – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    Süper Lig takımları Beşiktaşlı Orkan Çınar'a talip

    Süper Lig takımları Beşiktaşlı Orkan Çınar'a talip

    Başkan Orman'ın yaptığı "Mitrovic dışında kalan kiralık oyuncuları satmak istiyoruz" açıklaması sonrasında Aras ve Boyko'ya henüz teklif gelmezken, yarısı, geçen sezon 'da kiralık oynayan Orkan'ın peşine düştü.

    Başkan Orman'ın yaptığı "Mitrovic dışında kalan kiralık oyuncuları satmak istiyoruz" açıklaması sonrasında Aras ve Boyko'ya henüz teklif gelmezken, yarısı, geçen sezon 'da kiralık oynayan Orkan'ın peşine düştü. ve şu ana kadar genç oyuncu için en iyi teklifi yapan takımlar oldu. ise Lens ve 'nin önünde gördüğü genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

    1. 18.6.2018
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