Süper Lig takımları Beşiktaşlı Orkan Çınar'a talip
Başkan Orman'ın yaptığı "Mitrovic dışında kalan kiralık oyuncuları satmak istiyoruz" açıklaması sonrasında Aras ve Boyko'ya henüz teklif gelmezken, Süper Ligin yarısı, geçen sezon Konya'da kiralık oynayan Orkan'ın peşine düştü.
Başkan Orman'ın yaptığı "Mitrovic dışında kalan kiralık oyuncuları satmak istiyoruz" açıklaması sonrasında Aras ve Boyko'ya henüz teklif gelmezken, Süper Ligin yarısı, geçen sezon Konya'da kiralık oynayan Orkan'ın peşine düştü. Bursaspor ve Sivasspor şu ana kadar genç oyuncu için en iyi teklifi yapan takımlar oldu. Şenol Güneş ise Lens ve Gökhan Töre'nin önünde gördüğü genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Süper Lig takımları Beşiktaşlı Orkan Çınar'a talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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