Gökhan Keskin Beşiktaş'a Vital’ı önerdi! – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    Gökhan Keskin Beşiktaş'a ’ı önerdi!

    Gökhan Keskin Beşiktaş'a <a href="/index/vital?id=156bbb5a-2aa2-425f-9ff2-846e3af10e63" class="" rel="tag">Vital</a>’ı önerdi!

    Beşiktaşlı ?Gökhan Keskin görevi bıraktı ama yönetime de bir liste bıraktı.

    Bu listede özellikle üzerinde durduğu oyuncu Matheus Vital oldu. Ocak ayında 2 milyon euro'ya Cortinthians'a giden 20 yaşındaki oyuncu için, "Talisca'dan çok daha iyi olacak" raporu verdi. Yönetim de için izlemeye devam kararı aldı.
    1. 14.6.2018
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