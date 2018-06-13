Gol bile yemeden şampiyon oldular – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    bile yemeden şampiyon oldular

    Gol bile yemeden şampiyon oldular
    U-12 Takımımız, Afyon Kocatepe Cup finalinde 'i 5-0 yendi ve namağlup şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, turnuvada oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 35 kere sarstı ve kalesinde hiç görmedi. Grupta 3'te 3 yapan Kartallar, çeyrek finalde Karşıyaka'yı 5-0, yarı finalde 'yı 6-0 yendi.
    1. 13.6.2018
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