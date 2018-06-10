Medel: Burada çok mutluyum

Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Medel, ülkesinde basının karşısına çıktı. Başarılı bir sezon geçirdiğini ifade eden Medel, "Kulübümde çok mutluyum, harika bir takım. İyi şeyler yaptık ama hedeflere ulaşmadık. Kişisel olarak çok iyi bir yıl geçirdim. Gelecek sezonda da bunu tekrarlamayı umuyorum" dedi.