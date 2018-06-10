Medel: Burada çok mutluyum – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    : Burada çok mutluyum

    Medel: Burada çok mutluyum

    'ın oyuncusu , ülkesinde basının karşısına çıktı.

    'ın oyuncusu , ülkesinde basının karşısına çıktı. Başarılı bir sezon geçirdiğini ifade eden Medel, "Kulübümde çok mutluyum, harika bir takım. İyi şeyler yaptık ama hedeflere ulaşmadık. Kişisel olarak çok iyi bir yıl geçirdim. Gelecek sezonda da bunu tekrarlamayı umuyorum" dedi.

    1. 10.6.2018
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