Jeramein Lens’e İngiliz kancası – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Jeramein Lens’e İngiliz kancası

    Jeramein Lens’e İngiliz kancası
    'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen 'e, 'den bir teklif gelmesi an meselesi. Hollandalı oyuncu için, Giuliano Terraneo'nun Sportif Direktörlüğünü yaptığı kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
    1. 9.6.2018
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