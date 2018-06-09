Beşiktaş'tan altyapı yatırımı
Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yanında bulunan 30 dönümlük araziyi 49 yıllığına kiraladı.
Beşiktaş, akademi projesini hayata geçiriyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yanında bulunan 30 dönümlük arazi, uzun süren görüşmeler sonunda 49 yıllığına kiralandı. Altyapının önemli bir bölümünü burada toplamak isteyen yönetim, projenin de onaylanması için gerekli girişimlere başladı. U14 ve üst yaş grupları, projenin tamamlanmasının ardından Fulya'dan çıkarak Ümraniye'ye gelecek. 14 yaşın altında kalan gruplar ise Fulya'da çalışmalarına devam edecek. Özellikle küçük yaştaki çocukların ve ailelerin Ümraniye'ye gitmesinin zor olacağı için, yönetim U14 ve üst yaş gruplarının Ümraniye'ye geçmesine karar verdi.
ALTYAPI İÇİN ÖZEL SAHALAR VE TESİS
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne yapılacak olan Beşiktaş Futbol Akademisi için, projede farklı yaş gruplarının aynı anda antrenman yapabileceği sahalar yer alıyor. İstanbul dışından Beşiktaş'a kazandırılan gençlerin konaklayacağı alanları içinde barındıran projede yer alacak sahalar, her yaş grubunun antrenmanlarını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan anlaşmanın ardından bu hafta projenin onayı için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde Ümraniye'de ilk kazmayı vurmayı planlıyor.
- 9.6.2018 18:48
- Güncelleme: 9.6.2018 19:08
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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