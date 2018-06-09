Beşiktaş'tan altyapı yatırımı – Fotomaç – 09 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'tan altyapı yatırımı

    Beşiktaş'tan altyapı yatırımı

    , Ümraniye 'nin yanında bulunan 30 dönümlük araziyi 49 yıllığına kiraladı.

    , Ümraniye 'nin yanında bulunan 30 dönümlük araziyi 49 yıllığına kiraladı. Projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi planlayan yönetim, gerekli izinler için girişimlerini başlattı. 14 yaş ve üstü gruplar, Ümraniye'de toplanacak.

    Beşiktaş, akademi projesini hayata geçiriyor. Tesisleri'nin yanında bulunan 30 dönümlük arazi, uzun süren görüşmeler sonunda 49 yıllığına kiralandı. Altyapının önemli bir bölümünü burada toplamak isteyen yönetim, projenin de onaylanması için gerekli girişimlere başladı. U14 ve üst yaş grupları, projenin tamamlanmasının ardından Fulya'dan çıkarak Ümraniye'ye gelecek. 14 yaşın altında kalan gruplar ise Fulya'da çalışmalarına devam edecek. Özellikle küçük yaştaki çocukların ve ailelerin Ümraniye'ye gitmesinin zor olacağı için, yönetim U14 ve üst yaş gruplarının Ümraniye'ye geçmesine karar verdi.

    ALTYAPI İÇİN ÖZEL SAHALAR VE TESİS
    Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne yapılacak olan Beşiktaş Futbol Akademisi için, projede farklı yaş gruplarının aynı anda antrenman yapabileceği sahalar yer alıyor. dışından Beşiktaş'a kazandırılan gençlerin konaklayacağı alanları içinde barındıran projede yer alacak sahalar, her yaş grubunun antrenmanlarını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan anlaşmanın ardından bu hafta projenin onayı için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde Ümraniye'de ilk kazmayı vurmayı planlıyor.
    1. 9.6.2018 18:48
    2. Güncelleme: 9.6.2018 19:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan altyapı yatırımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN