Caner yargılanıyor

Geçen sezon oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren hakem Kalkavan, hakaret içeren bir söz duymadığını belirterek Erkin'den şikayetçi olmadığını söyledi.