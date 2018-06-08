Caner yargılanıyor – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Caner yargılanıyor

    Caner yargılanıyor

    Geçen sezon oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren hakem 'a küfrettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Beşiktaşlı futbolcu 'in yargılanmasına başlandı.

    Geçen sezon oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren hakem 'a küfrettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Beşiktaşlı futbolcu 'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren hakem Kalkavan, hakaret içeren bir söz duymadığını belirterek Erkin'den şikayetçi olmadığını söyledi.

    1. 8.6.2018
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