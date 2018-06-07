Yeni projeler hazır – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Yeni projeler hazır

    Yeni projeler hazır
    İletişim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerden oluşan 30 kişilik bir grup, Vodafone Park'ta bulunan Lenovo Game On'da, için geliştirdikleri iletişim projelerini sundular. Öğrenciler, JK markasının gelişimine katkı sağlayabilecek ve gelir yaratabilecek projelerini gruplar halinde anlattılar.
    1. 7.6.2018
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