Stuttgart ve Hertha Berlin Tolgay Arslan için geliyor – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Stuttgart ve için geliyor

    Stuttgart ve <a href="/index/hertha-berlin?id=b7093ac5-46a8-4df1-925d-564ca5df97d1" class="" rel="tag">Hertha Berlin</a> <a href="/index/tolgay-arslan?id=256537e9-0642-4eb9-966f-db44f5a3ae67" class="" rel="tag">Tolgay Arslan</a> için geliyor

    Alman kulüplerinden Stuttgart ve ’in için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

    'ta İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu 'a Alman ekiplerinden Stuttgart ve 'in teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Tolgay'ı astronomik bir rakam olmadığı sürece elde tutmayı planladığı biliniyor. Alman kulüplerinin 'a 6 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin 'ı en az 8 milyon Euro'luk bir rakamla satmayı planladığı bunun altındaki bir rakamın kabul edilmeyeceği öne sürüldü. (Takvim)

    1. 4.6.2018 08:05
    2. Güncelleme: 4.6.2018 08:05
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