Stuttgart ve Hertha Berlin Tolgay Arslan için geliyor
Alman kulüplerinden Stuttgart ve Hertha Berlin’in Tolgay Arslan için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Tolgay Arslan'a Alman ekiplerinden Stuttgart ve Hertha Berlin'in teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Tolgay'ı astronomik bir rakam olmadığı sürece elde tutmayı planladığı biliniyor. Alman kulüplerinin Beşiktaş'a 6 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Tolgay Arslan'ı en az 8 milyon Euro'luk bir rakamla satmayı planladığı bunun altındaki bir rakamın kabul edilmeyeceği öne sürüldü. (Takvim)
- 4.6.2018 08:05
- Güncelleme: 4.6.2018 08:05
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Stuttgart ve Hertha Berlin Tolgay Arslan için geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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