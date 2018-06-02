Demba Ba elden kaçtı
Beşiktaş'ın yeni sezonda renklerine katmak istediği ancak rakamlarda anlaşamadığı Demba Ba'nın, Çin'e gidişi kesinleşti.
Beşiktaş'ın yeni sezonda renklerine katmak istediği ancak rakamlarda anlaşamadığı Demba Ba'nın, Çin'e gidişi kesinleşti. Demba Ba'nın imza atmaya hazırlandığı Shanghai Shenhua'nın basın sözcüsü Ma Yue yaptığı açıklamada, "Demba Ba, Shenhua'daki yeniden 9 numaralı formayı giyecek. 11 Haziran'da Şanghay'da olacak ve sağlık kontrolünden geçecek" ifadelerini kullandı.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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