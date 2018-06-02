Beşiktaş'ın yeni sezonda renklerine katmak istediği ancak rakamlarda anlaşamadığı Demba Ba'nın, Çin'e gidişi kesinleşti. Demba Ba'nın imza atmaya hazırlandığı Shanghai Shenhua'nın basın sözcüsü Ma Yue yaptığı açıklamada, "Demba Ba, Shenhua'daki yeniden 9 numaralı formayı giyecek. 11 Haziran'da Şanghay'da olacak ve sağlık kontrolünden geçecek" ifadelerini kullandı.