Demba Ba elden kaçtı – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    elden kaçtı

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a> elden kaçtı

    'ın yeni sezonda renklerine katmak istediği ancak rakamlarda anlaşamadığı 'nın, 'e gidişi kesinleşti.

    'ın yeni sezonda renklerine katmak istediği ancak rakamlarda anlaşamadığı 'nın, 'e gidişi kesinleşti. 'nın imza atmaya hazırlandığı 'nın basın sözcüsü Ma Yue yaptığı açıklamada, ", Shenhua'daki yeniden 9 numaralı formayı giyecek. 11 Haziran'da Şanghay'da olacak ve sağlık kontrolünden geçecek" ifadelerini kullandı.

    1. 2.6.2018
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