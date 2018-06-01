İddaa’dan 6.6 milyon TL – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    ’dan 6.6 milyon

    İddaa’dan 6.6 milyon TL
    Spor Toto Teşkilatı, geride kalan 2017- 2018 sezonunda bültenlerinde yer almaları karşılığında kulüplere yaklaşık 88 milyon TL ödeme yapılırken, en büyük payı 6 milyon 666 bin TL ile Beşiktaş aldı. Üçüncü sıradaki Başakşehir 6.15 milyon TL, ikinci F.Bahçe 5.86 milyon TL, lider G.Saray ise 5.56 milyon TL gelir elde ettiler.
    1. 1.6.2018
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