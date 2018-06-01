Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirerek beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, aynı zamanda sezonu rakiplerine göre daha erken açacak. Yönetim bu doğrultuda takıma yapılacak takviyelerin Avrupa maçlarına yetişebilmesi için transfere hız verdi.