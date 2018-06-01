Beşiktaş'a Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    'a 'den ve 'yı istiyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>'den <a href="/index/adebayor?id=e436e8cd-2011-4d4c-9ed8-6a90793ab873" class="" rel="tag">Adebayor</a> ve <a href="/index/visca?id=907a3573-4972-422c-b890-6cb1ce27b509" class="" rel="tag">Visca</a>'yı istiyor

    Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirerek beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, aynı zamanda sezonu rakiplerine göre daha erken açacak. Yönetim bu doğrultuda takıma yapılacak takviyelerin Avrupa maçlarına yetişebilmesi için transfere hız verdi.

    1. 1.6.2018 15:14
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