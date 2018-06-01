Beşiktaş'a Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor
Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirerek beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, aynı zamanda sezonu rakiplerine göre daha erken açacak. Yönetim bu doğrultuda takıma yapılacak takviyelerin Avrupa maçlarına yetişebilmesi için transfere hız verdi.
- 1.6.2018 15:14
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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