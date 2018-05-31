Aksaraylı Elif finale yükseldi – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Aksaraylı Elif finale yükseldi

    Aksaraylı Elif finale yükseldi
    Vodafone ve JK ortaklığında, Türk futbolunun geleceğine katkı sağlamak üzere hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesinde ilk kez bir kız çocuk finale yükseldi. Aksaraylı 12 yaşındaki Elif Can, Bölgesi elemelerinde 67 çocuk arasından ilk 5'e girerek, 'da düzenlenecek büyük finale katılmaya hak kazandı.
    1. 31.5.2018
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