Tosic Beşiktaş'a Kostis’i önerdi! – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Tosic 'a Kostis’i önerdi!

    Tosic Beşiktaş'a Kostis’i önerdi!

    'tan Çin'e transfer olan , giderayak teknik direktör 'e Hamburg'ta forma giyen vatandaşı Filips Kostic'in önerdi

    25 yaşındaki Kostic'in kendisiyle konuştuğunu ve 'ta forma giymek istediğini söyledi. Santrfor mevkii dışında, sağ vce sol kanatta da görev yapabilen Kostic'in takımı Hamburg, Bundesliga'dan düşerken; Sırp futbolcu 2. Lig'de oynamak istemediğini açıklamıştı.
    1. 27.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic Beşiktaş'a Kostis’i önerdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN