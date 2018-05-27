Catolica’ya geri döneceğim – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ’ya geri döneceğim

    <a href="/index/catolica?id=bd046750-0250-4895-842f-30e1a7d59a3b" class="" rel="tag">Catolica</a>’ya geri döneceğim
    Gary , milli takım kampında önemli bir açıklamada bulundu. Kariyerine CD Universidad 'da başayan , futbola veda etmeden dönmek istediğini dile getirirken, "Bir gün 'ya döneceğim. İlk aşkım olan kulübümle bir kupa kazanarak veda etmek isterim" diye konuştu.
    1. 27.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ya geri döneceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN