Yönetimden flaş açıklama:'Talisca'yı kesinlikle alıyoruz'
İddiaya göre; Beşiktaş yönetimi, 31 Mayıs'a kadar Talisca'nın 21 milyon euroluk bonservisini kesinlikle alacak. Kartal bundan sonra oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirip, değerlendirmeyeceğine karar verecek. İşte detaylar...
- 25.5.2018 11:06
- Güncelleme: 25.5.2018 11:08
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Yönetimden flaş açıklama:'Talisca'yı kesinlikle alıyoruz' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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