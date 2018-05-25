Yönetimden flaş açıklama:'Talisca'yı kesinlikle alıyoruz'

İddiaya göre; Beşiktaş yönetimi, 31 Mayıs'a kadar Talisca'nın 21 milyon euroluk bonservisini kesinlikle alacak. Kartal bundan sonra oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirip, değerlendirmeyeceğine karar verecek. İşte detaylar...