Talisca bilmecesi sona erdi!
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Yönetimden flaş açıklama:''yı kesinlikle alıyoruz'

    Yönetimden flaş açıklama:'Talisca'yı kesinlikle alıyoruz'

    İddiaya göre; Beşiktaş yönetimi, 31 Mayıs'a kadar Talisca'nın 21 milyon euroluk bonservisini kesinlikle alacak. Kartal bundan sonra oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirip, değerlendirmeyeceğine karar verecek. İşte detaylar...

    1. 25.5.2018 11:06
    2. Güncelleme: 25.5.2018 11:08
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