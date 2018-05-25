Şenol Güneş'e çakmak atan şüpheli serbest bırakıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında çıkan olaylar nedeni ile tatil edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı sonrası 47 kişi gözaltına alınmıştı.
AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan şahıslardan 43'ü serbest bırakılırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çakmak atan S.D.'nin de aralarında bulduğu 3 kişi, "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. 26 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan üç şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İncelemeyi yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.D.'nin de aralarında bulunduğu üç şüphelinin de adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.
- 25.5.2018 17:24
- Güncelleme: 25.5.2018 18:11
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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