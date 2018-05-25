Şenol Güneş'e çakmak atan şüpheli serbest bırakıldı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'e çakmak atan şüpheli serbest bırakıldı

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'e çakmak atan şüpheli serbest bırakıldı

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından şartıyla tahliye edildi.

    Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan maçı sırasında çıkan olaylar nedeni ile tatil edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı sonrası 47 kişi gözaltına alınmıştı.

    AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE SERBEST BIRAKILDILAR
    Gözaltına alınan şahıslardan 43'ü serbest bırakılırken, Beşiktaş Teknik Direktörü 'e çakmak atan S.D.'nin de aralarında bulduğu 3 kişi, "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. 26 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan üç şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İncelemeyi yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.D.'nin de aralarında bulunduğu üç şüphelinin de tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

    1. 25.5.2018 17:24
    2. Güncelleme: 25.5.2018 18:11
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