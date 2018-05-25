Taksim'de bir otelde düzenlenen yemeğe Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbolcu Mustafa Pektemek, teknik direktörler Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Gökhan Keskin, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Cemil Turan ve Alpaslan Eratlı'nın yanı sıra sanat ve spor camiasından isimler katıldı.

Ahmet Ürkmezgil, yaptığı konuşmada, sevdikleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İftarlar çok özel yemekler. Böyle geniş bir ekiple bir arada olduğum için çok mutluyum. Yılın en güzel gününü yaşıyorum." diye konuştu.