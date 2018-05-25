Futbol camiası iftarda buluştu – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    26 Mayıs 2018, Cumartesi
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    camiası iftarda buluştu

    <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">Futbol</a> camiası iftarda buluştu

    camiası, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri 'in verdiği iftar yemeğinde buluştu.

    Taksim'de bir otelde düzenlenen yemeğe Beşiktaş Kulübü Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbolcu , teknik direktörler , , Gökhan Keskin, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'nin eski futbolcularından Cemil Turan ve Alpaslan Eratlı'nın yanı sıra sanat ve spor camiasından isimler katıldı.

    , yaptığı konuşmada, sevdikleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İftarlar çok özel yemekler. Böyle geniş bir ekiple bir arada olduğum için çok mutluyum. Yılın en güzel gününü yaşıyorum." diye konuştu.

    1. 25.5.2018 23:14
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