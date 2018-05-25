Futbol camiası iftarda buluştu
Futbol camiası, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in verdiği iftar yemeğinde buluştu.
Taksim'de bir otelde düzenlenen yemeğe Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbolcu Mustafa Pektemek, teknik direktörler Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Gökhan Keskin, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Cemil Turan ve Alpaslan Eratlı'nın yanı sıra sanat ve spor camiasından isimler katıldı.
Ahmet Ürkmezgil, yaptığı konuşmada, sevdikleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İftarlar çok özel yemekler. Böyle geniş bir ekiple bir arada olduğum için çok mutluyum. Yılın en güzel gününü yaşıyorum." diye konuştu.
- 25.5.2018 23:14
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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