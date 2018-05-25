Beşiktaş'ta maaşlar TL'ye çevriliyor – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'ta maaşlar TL'ye çevriliyor

    Beşiktaş'ta maaşlar TL'ye çevriliyor

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması ve son dönemde dövizde yaşanan artış, yönetimi harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, Türk oyuncularla TL bazlı yeni anlaşmalar imzalayarak harcamaları sabitlemek ve böylece kurdaki yükselişlerde ortaya çıkan ciddi zararı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    1. 25.5.2018 11:05
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