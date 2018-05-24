Güneş isterse taraftar sever – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Güneş isterse taraftar sever

    Güneş isterse taraftar sever

    'ta gözler santrfor mevkiine yapılacak olan takviyeye çevrildi.

    'ta gözler santrfor mevkiine yapılacak olan takviyeye çevrildi. Bu bölge için düşünülen ilk isim 'dan olurken; siyah-beyazlı taraftarların Burak ismine tepkili olacağı yönündeki görüşlere ise teknik direktör 'in kalkan olması bekleniyor. Yeniden Beşiktaş forması giymeyi ve Şenol Güneş'le çalışmayı çok isteyen 31 yaşındaki yıldız için yöneticiler, "Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır durumda. O bizi, biz de onu istiyoruz. Şartlar uyarsa transfer gerçekleşir" derken; Güneş'in de Burak'ın atacağı gollerle siyah- beyazlı tribünlerin sevgisini yeniden kazanacağı görüşü öne çıkmış durumda.

    1. 24.5.2018
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