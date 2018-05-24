Güneş isterse taraftar sever
Beşiktaş'ta gözler santrfor mevkiine yapılacak olan takviyeye çevrildi.
Beşiktaş'ta gözler santrfor mevkiine yapılacak olan takviyeye çevrildi. Bu bölge için düşünülen ilk isim Trabzonspor'dan Burak Yılmaz olurken; siyah-beyazlı taraftarların Burak ismine tepkili olacağı yönündeki görüşlere ise teknik direktör Şenol Güneş'in kalkan olması bekleniyor. Yeniden Beşiktaş forması giymeyi ve Şenol Güneş'le çalışmayı çok isteyen 31 yaşındaki yıldız için yöneticiler, "Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır durumda. O bizi, biz de onu istiyoruz. Şartlar uyarsa transfer gerçekleşir" derken; Güneş'in de Burak'ın atacağı gollerle siyah- beyazlı tribünlerin sevgisini yeniden kazanacağı görüşü öne çıkmış durumda.
- 24.5.2018
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Isla: 2 yıl daha kontratım var
Toplam 5
Yorum
FENER KEBAP BU PARALARI İMSE BIRAKIPTA GİTMEZ..
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Fenerbahçe Sturm Graz'dan iyi haber bekliyor!
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası Sturm Graz kötü bir takım değil. İki takımı da eleyebilir. Uzun süredir mutsuz olan FB taraftarını umarım Sturm Graz mutlu eder.
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Q7 gitti gidiyor
Toplam 7
Yorum
Emir Bir örnek vericem Gomez futbolu bırakıyordu beşiktaşa geldi yıldız oldu gitti. Kullanmayın takımı
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