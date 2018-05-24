Güneş isterse taraftar sever

Beşiktaş'ta gözler santrfor mevkiine yapılacak olan takviyeye çevrildi. Bu bölge için düşünülen ilk isim Trabzonspor'dan Burak Yılmaz olurken; siyah-beyazlı taraftarların Burak ismine tepkili olacağı yönündeki görüşlere ise teknik direktör Şenol Güneş'in kalkan olması bekleniyor. Yeniden Beşiktaş forması giymeyi ve Şenol Güneş'le çalışmayı çok isteyen 31 yaşındaki yıldız için yöneticiler, "Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır durumda. O bizi, biz de onu istiyoruz. Şartlar uyarsa transfer gerçekleşir" derken; Güneş'in de Burak'ın atacağı gollerle siyah- beyazlı tribünlerin sevgisini yeniden kazanacağı görüşü öne çıkmış durumda.