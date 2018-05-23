Daniel Opare Beşiktaş'a dönmek istiyor! – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'a dönmek istiyor!

    <a href="/index/daniel-opare?id=29f83658-4391-4276-ad88-c6fdd29b7ccb" class="" rel="tag">Daniel Opare</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a dönmek istiyor!

    2014-15'te kiralık forma giyen 'den 'a mesaj geldi.

    2014-15'te kiralık forma giyen 'den 'a mesaj geldi. En son Augsburg tarafından serbest bırakılan Ganalı oyuncu menajeri aracılığıyla yöneticilere haber gönderdi ve uygun görülmesi durumunda siyah- beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu söyledi.

    1. 23.5.2018
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