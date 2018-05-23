Daniel Opare Beşiktaş'a dönmek istiyor!
2014-15'te kiralık forma giyen Daniel Opare'den Beşiktaş'a mesaj geldi.
2014-15'te kiralık forma giyen Daniel Opare'den Beşiktaş'a mesaj geldi. En son Augsburg tarafından serbest bırakılan Ganalı oyuncu menajeri aracılığıyla yöneticilere haber gönderdi ve uygun görülmesi durumunda siyah- beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu söyledi.
- 23.5.2018
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Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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