Beşiktaş'tan savunmaya İngiliz stoper – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'tan savunmaya İngiliz stoper

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan savunmaya İngiliz stoper

    Sezonu kupasız kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Gençlerbirliği'nden bonservis bedeli ödemeden alınan Tosic'i 5 milyon Euro'ya Çin'e satan Siyah-beyazlılar'da defansa takviye yapmak için kollar sıvandı.

    1. 21.5.2018 10:57
    2. Güncelleme: 21.5.2018 12:10
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