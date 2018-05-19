Tomas Sivok ve Cenk Tosun tribünde!
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşılaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş'ın eski futbolcuları Tomas Sivok ve Cenk Tosun da izliyor.
- 19.5.2018 19:28
- Güncelleme: 19.5.2018 19:41
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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