Yüksek bonservis teklifleri gelen oyuncularını satma kararı alan Beşiktaş, takviye için de çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, lig bitimiyle birlikte Demba Ba ve Burak Yılmaz için çalışmalarını hızlandıracak. Orta sahada Atiba'nın yerine düşünülen isim ise Okay Yokuşlu.