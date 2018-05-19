Beşiktaş Okay Yokuşlu transferi için düğmeye bastı – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    transferi için düğmeye bastı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/okay-yokuslu?id=243e8268-47b2-4f79-8dfa-f8ec466f4aad" class="" rel="tag">Okay Yokuşlu</a> transferi için düğmeye bastı

    Yüksek bonservis teklifleri gelen oyuncularını satma kararı alan Beşiktaş, takviye için de çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, lig bitimiyle birlikte Demba Ba ve Burak Yılmaz için çalışmalarını hızlandıracak. Orta sahada Atiba'nın yerine düşünülen isim ise Okay Yokuşlu.

    1. 19.5.2018 13:17
    2. Güncelleme: 19.5.2018 13:22
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