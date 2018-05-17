Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 19 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 19 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Ligin son maçına çıkacak Beşiktaş'ın oyuncuları, neşeli bir ortamda çalıştı.
Siyah-beyazlı ekipte dişinden operasyon geçirdiği için haftanın ilk antrenmanına çıkmayan Oğuzhan Özyakup, bugün takımla idman yaptı. Yine sakatlığı nedeniyle ilk çalışmada yer alamayan Tolgay Arslan ise takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Caner Erkin, Alvaro Negredo, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson ile izinli Ricardo Quaresma antrenmana katılmadı. Çin'e transfer olması beklenen Dusko Tosic de çalışmada yer almadı.
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
- 17.5.2018 21:10
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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