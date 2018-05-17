Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 19 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Ligin son maçına çıkacak Beşiktaş'ın oyuncuları, neşeli bir ortamda çalıştı.

Siyah-beyazlı ekipte dişinden operasyon geçirdiği için haftanın ilk antrenmanına çıkmayan Oğuzhan Özyakup, bugün takımla idman yaptı. Yine sakatlığı nedeniyle ilk çalışmada yer alamayan Tolgay Arslan ise takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Caner Erkin, Alvaro Negredo, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson ile izinli Ricardo Quaresma antrenmana katılmadı. Çin'e transfer olması beklenen Dusko Tosic de çalışmada yer almadı.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.