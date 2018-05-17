Beşiktaş'ın idmanında eksik çok – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'ın idmanında eksik çok

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın idmanında eksik çok

    , 'in 34. haftasında ile Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 34. haftasında ile Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

    Ligin son maçına çıkacak 'ın oyuncuları, neşeli bir ortamda çalıştı.

    Siyah-beyazlı ekipte dişinden operasyon geçirdiği için haftanın ilk antrenmanına çıkmayan , bugün takımla idman yaptı. Yine sakatlığı nedeniyle ilk çalışmada yer alamayan ise takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.

    'ta sakatlıkları süren , , Alvaro Negredo, ve ile izinli antrenmana katılmadı. 'e transfer olması beklenen de çalışmada yer almadı.

    Beşiktaş, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

    1. 17.5.2018 21:10
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