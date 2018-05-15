Juventus CEO'su Beppe Marotta: "Mandzukic'in önünü açarız" – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    CEO'su Beppe Marotta: "Mandzukic'in önünü açarız"

    <a href="/index/juventus?id=9e378451-66d4-4147-8095-00ac8d8a92bc" class="" rel="tag">Juventus</a> CEO'su Beppe Marotta: "Mandzukic'in önünü açarız"

    Sezon sonunda Juventus'tan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Mario Mandzukic'in, seneye Türkiye'ye transfer olacağı iddia edilmişti.

    1. 14.5.2018 20:49
    2. Güncelleme: 15.5.2018 03:39
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