Larin’den ilk onbir siftahı

Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Kanadalı Cyle Larin ilk kez 11'de sahaya çıktı. Göztepe ve Kayseri maçlarında sonradan oyuna giren 23 yaşındaki genç forvet ilk golde pay sahibi olurken, hareketli oyunu ile umut verdi. 64'te yerini Love'a bırakan Larin, 5-1'lik Göztepe maçında 1 gol atmıştı.