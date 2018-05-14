Larin’den ilk onbir siftahı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    ’den ilk onbir siftahı

    Larin’den ilk onbir siftahı

    'ın devre arasında transfer ettiği Kanadalı Cyle ilk kez 11'de sahaya çıktı.

    'ın devre arasında transfer ettiği Kanadalı Cyle ilk kez 11'de sahaya çıktı. ve maçlarında sonradan oyuna giren 23 yaşındaki genç forvet ilk golde pay sahibi olurken, hareketli oyunu ile umut verdi. 64'te yerini Love'a bırakan Larin, 5-1'lik Göztepe maçında 1 gol atmıştı.

    1. 14.5.2018
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