Larin’den ilk onbir siftahı
Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Kanadalı Cyle Larin ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Kanadalı Cyle Larin ilk kez 11'de sahaya çıktı. Göztepe ve Kayseri maçlarında sonradan oyuna giren 23 yaşındaki genç forvet ilk golde pay sahibi olurken, hareketli oyunu ile umut verdi. 64'te yerini Love'a bırakan Larin, 5-1'lik Göztepe maçında 1 gol atmıştı.
- 14.5.2018
-
Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
-
Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
-
Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
Larin’den ilk onbir siftahı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.