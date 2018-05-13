Beşiktaş'tan Trabzonsporlu Okay Yokuşlu için çılgın teklif! 11 milyon + 2 oyuncu... – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Beşiktaş'tan Trabzonsporlu Okay Yokuşlu için çılgın teklif! 11 milyon + 2 oyuncu...

    Beşiktaş'tan Trabzonsporlu Okay Yokuşlu için çılgın teklif! 11 milyon + 2 oyuncu...

    Yeniden yapılanma için düğmeye basan Beşiktaş, uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Trabzonspor'un genç yıldızı Okay Yokuşlu'yu renklerine bağlamak istiyor.

    1. 13.5.2018 04:05
    2. Güncelleme: 13.5.2018 04:22
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