Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için sahada! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Şampiyonlar Ligi için sahada!

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için sahada!

    Sezonu ilk iki sırada bitirerek Devler Ligi’ne katılmak isteyen siyah-beyazlılarda , Caner ve cezalı Tosic yok; Quaresma, Adriano ve Atiba Ankara’ya götürülmedi

    'in bitimine 2 hafta kala 4'üncü sırada bulunan , Ankara'da 'un konuğu olacak. Ankara Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar son iki maçını da kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesabını yapıyor. 'in kazanması ve F.Bahçe'nin de ligden düşmeyi garantilemiş ile oynayacak olması, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi şansını son haftaya taşıması için Osmanlıspor'u mutlaka yenmesini gerektiren bir durum. Diğer yandan 33 puanla ligin 16'ncı sırasında yer alan Osmanlıspor ise düşmemek için son kozlarını oynuyor.

    7 ÖNEMLİ EKSİK VAR
    BEŞİKTAŞ'ta Osmanlıspor karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Caner, ve 'nun yanı sıra geçen hafta kırmızı kart gören Tosic, bu akşamki Osmanlıspor maçında görev alamayacak. Quaresma, Adriano ve Atiba da Ankara deplasmanına götürülmedi. Beşiktaş, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza atmakta zorlandı. Süper Lig'de şu ana dek 16 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 6'sını kazanabildi. Deplasmandaki diğer 10 mücadelede beşer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 deplasman maçının 2'sinden mağlup ayrıldı.

    STOPERLER YİNE DEĞİŞİYOR
    Beşiktaş için bu sezon en çok oyuncu değişimi; gerek sakatlıklar, gerekse sarı ve kırmızı kart cezaları yüzünden stoper bölgesinde oldu. Pepe-Tosic, Pepe-, Tosic-Medel ve zaman zaman Vida ile oluşturulan stoper ikilisinde bu haftaki görev Vida ve Medel'in olacak. Medel'i bu hafta stopere çekince orta ikiliyi Oğuzhan ve Tolgay'dan kuracak olan tecrübeli teknik adam, Lens, ve Babel ile hücuma yön verecek.
    1. 13.5.2018
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