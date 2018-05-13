Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için sahada!
Sezonu ilk iki sırada bitirerek Devler Ligi’ne katılmak isteyen siyah-beyazlılarda Negredo Pepe, Caner ve cezalı Tosic yok; Quaresma, Adriano ve Atiba Ankara’ya götürülmedi
7 ÖNEMLİ EKSİK VAR
BEŞİKTAŞ'ta Osmanlıspor karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Caner, Pepe ve Negredo'nun yanı sıra geçen hafta kırmızı kart gören Tosic, bu akşamki Osmanlıspor maçında görev alamayacak. Quaresma, Adriano ve Atiba da Ankara deplasmanına götürülmedi. Beşiktaş, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza atmakta zorlandı. Süper Lig'de şu ana dek 16 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 6'sını kazanabildi. Deplasmandaki diğer 10 mücadelede beşer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 deplasman maçının 2'sinden mağlup ayrıldı.
STOPERLER YİNE DEĞİŞİYOR
Beşiktaş için bu sezon en çok oyuncu değişimi; gerek sakatlıklar, gerekse sarı ve kırmızı kart cezaları yüzünden stoper bölgesinde oldu. Pepe-Tosic, Pepe-Medel, Tosic-Medel ve zaman zaman Vida ile oluşturulan stoper ikilisinde bu haftaki görev Vida ve Medel'in olacak. Medel'i bu hafta stopere çekince orta ikiliyi Oğuzhan ve Tolgay'dan kuracak olan tecrübeli teknik adam, Lens,Talisca ve Babel ile hücuma yön verecek.
- 13.5.2018
-
Volkan Demirel soyunma odasını inletti: Burası Fenerbahçe
Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
-
Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!
Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
-
Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için sahada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.