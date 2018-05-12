Kombineler satışta – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Kombineler satışta

    Kombineler satışta

    ’ta 2018-19 sezonu kombineleri 14 Mart pazartesi satışa çıkıyor. Fiyatlar 1350 ila 5 bin TL arasında değişiyor

    kulübü, gelecek sezon için kombine bilet satışının 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyahbeyazlı futbol takımının 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta yapacağı maçları kapsayan kombinelerin satışının saat 11.00'de başlayacağı ifade edildi. Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com. tr" internet sitesinden satın alabileceği kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.
    1. 12.5.2018
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