Geleceğin Kartalları – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Geleceğin Kartalları

    Geleceğin Kartalları

    Başkan , reklamda gönderilen videoları eski futbolcu ile birlikte dikkatlice izledi.

    Başkanı , Vodafone ve Beşiktaş tarafından futbolda altyapı ihtiyacından hareketle hayata geçirilen "Geleceğin " projesi için kamera karşısına geçti. Beşiktaş oyuncu izleme antrenörü ve Beşiktaş altyapı antrenörü Ozan Köprülü'nün de rol aldığı filmde, proje için gönderilen videoları değerlendiren Başkan Orman, "Umarım içlerinden Sergen'ler, Necip'ler, Atınç'lar çıkar" diyerek beklentisini dile getiriyor.

    CANLI İZLEMEK ÖNEMLİ
    Reji Odası'nda geçen reklam filmi, Başkan Orman'ın "Ne diyorsunuz gelen videolara" sorusuyla başlıyor. "Hocam bir de bunları canlı izlemek lazım" diyen Fikret Orman özellikle bir videoya işaret ederek bir oyuncuyu çok beğendiğini söyledikten sonra "Umarım içlerinden Sergen'ler, Necip'ler, Atınç'lar çıkar" diyerek beklentisini paylaşıyor.

    İsmail ÖZTÜRK
    1. 11.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Geleceğin Kartalları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN