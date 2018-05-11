Geleceğin Kartalları
Başkan Fikret Orman, reklamda gönderilen videoları eski futbolcu Serdar Topraktepe ile birlikte dikkatlice izledi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone ve Beşiktaş tarafından futbolda altyapı ihtiyacından hareketle hayata geçirilen "Geleceğin Kara Kartalı" projesi için kamera karşısına geçti. Beşiktaş oyuncu izleme antrenörü Serdar Topraktepe ve Beşiktaş altyapı antrenörü Ozan Köprülü'nün de rol aldığı filmde, proje için gönderilen videoları değerlendiren Başkan Orman, "Umarım içlerinden Sergen'ler, Necip'ler, Atınç'lar çıkar" diyerek beklentisini dile getiriyor.
CANLI İZLEMEK ÖNEMLİ
BJK TV Reji Odası'nda geçen reklam filmi, Başkan Orman'ın "Ne diyorsunuz gelen videolara" sorusuyla başlıyor. "Hocam bir de bunları canlı izlemek lazım" diyen Fikret Orman özellikle bir videoya işaret ederek bir oyuncuyu çok beğendiğini söyledikten sonra "Umarım içlerinden Sergen'ler, Necip'ler, Atınç'lar çıkar" diyerek beklentisini paylaşıyor.
İsmail ÖZTÜRK
CANLI İZLEMEK ÖNEMLİ
BJK TV Reji Odası'nda geçen reklam filmi, Başkan Orman'ın "Ne diyorsunuz gelen videolara" sorusuyla başlıyor. "Hocam bir de bunları canlı izlemek lazım" diyen Fikret Orman özellikle bir videoya işaret ederek bir oyuncuyu çok beğendiğini söyledikten sonra "Umarım içlerinden Sergen'ler, Necip'ler, Atınç'lar çıkar" diyerek beklentisini paylaşıyor.
İsmail ÖZTÜRK
- 11.5.2018
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