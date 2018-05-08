Maç öncesi rakibe dostluk yemeği
Kayserispor ile oynanan mücadele öncesinde Beşiktaş yönetimi, sarı-kırmızılı idarecilerle dostluk yemeğinde buluştu.
Kayserispor ile oynanan mücadele öncesinde Beşiktaş yönetimi, sarı-kırmızılı idarecilerle dostluk yemeğinde buluştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse, White Pepper Restoran'da Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri ile dostluk yemeğinde bir araya geldi. Orman, Bedir'e günün anısına bir plaket takdim etti ve maç öncesi başarı diledi.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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