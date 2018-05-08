Maç öncesi rakibe dostluk yemeği

Kayserispor ile oynanan mücadele öncesinde Beşiktaş yönetimi, sarı-kırmızılı idarecilerle dostluk yemeğinde buluştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse, White Pepper Restoran'da Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri ile dostluk yemeğinde bir araya geldi. Orman, Bedir'e günün anısına bir plaket takdim etti ve maç öncesi başarı diledi.