Maç öncesi rakibe dostluk yemeği – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Maç öncesi rakibe dostluk yemeği

    Maç öncesi rakibe dostluk yemeği

    ile oynanan mücadele öncesinde yönetimi, sarı-kırmızılı idarecilerle dostluk yemeğinde buluştu.

    ile oynanan mücadele öncesinde yönetimi, sarı-kırmızılı idarecilerle dostluk yemeğinde buluştu. Beşiktaş Başkanı , yöneticiler , Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican ve , White Pepper Restoran'da Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri ile dostluk yemeğinde bir araya geldi. Orman, Bedir'e günün anısına bir plaket takdim etti ve maç öncesi başarı diledi.

    1. 8.5.2018
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