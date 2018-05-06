Roma, Talisca için Lizbon’da – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Roma, için ’da

    Roma, Talisca için Lizbon’da

    Portekiz basınında çıkan haberlere göre Roma Sportif Direktörü Monchi'nin 'da Başkanı Vieira ile konusunda görüşme yaptığı belirtildi.

    Portekiz basınında çıkan haberlere göre Roma Sportif Direktörü Monchi'nin 'da Başkanı Vieira ile konusunda görüşme yaptığı belirtildi. Sambacıya talip olan Roma'nın bu isteğinin; 'ın Talisca hakkındaki karara bağlı olduğu ifade edildi.
    1. 6.5.2018
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