Beşiktaş'a dusko Tosic müjdesi! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'a dusko Tosic müjdesi!

    Beşiktaş'a dusko Tosic müjdesi!

    Kırmızı kart cezasını kupa yarı final rövanş maçında çekmiş sayılan Tosic sakatlığı devam eden ’nin yokluğunda savunmanın yükünü üstlenecek

    kupa rövanş maçına çıkmayarak 'na veda eden , ile pazartesi günü oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı kart cezalı bulunan ancak kupa yarı finalinde cezasını çekmiş sayılan Dusko Tosic'in bu mücadelede forma giyebilecek olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. 'nin sakatlığı nedeniyle 15 gün forma giyemeyecek olması sıkıntı yaratırken, Tosic'den gelen haber herkesi sevindirdi. Siyah-beyazlılarda, sezonu kapatan Caner ve da forma giyemeyecek. Pepe'nin yokluğunda stoperde Tosic- Vida ikilisini oluşturacak olan Güneş, forvette ise Negredo'nun yerine Love'a ilk 11'de şans verecek.
    1. 5.5.2018
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