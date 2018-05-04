Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ın teklifini reddetti
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , 'ın senelik 1.8 milyon Euro'luk teklifini reddetti

    Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın senelik 1.8 milyon Euro'luk teklifini reddetti

    Süper Lig'de geçen hafta derbide Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ın önemli yıldızlarını kadroda tutma konusunda sorun yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

    1. 4.5.2018 12:06
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