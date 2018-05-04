Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın senelik 1.8 milyon Euro'luk teklifini reddetti
Süper Lig'de geçen hafta derbide Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ın önemli yıldızlarını kadroda tutma konusunda sorun yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
- 4.5.2018 12:06
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
inşallah uefa avrupadan men etmesin de
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
Normal Normal 3 temmuz 2011 kumpası olmasa daha fazla gelir elde eder sportif açıdan ilk 4 yıldızı takan olabilirdi. Bunlar kesin
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Beşiktaş derbiye çıkmadı! İşte dakika dakika Kadıköy'de yaşananlar
Toplam 10
Yorum
İhtiyar Kurt 2 yıldır kollanarak FB ve GS-a rakip olarak gösterilmek istenen BJK nihayet layık olduğu,hak ettiği sıralara doğru iniş yapmaktadır. Adalet!
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın senelik 1.8 milyon Euro'luk teklifini reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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