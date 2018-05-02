Beşiktaş Yönetimi, Tahkim’e gitti! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Yönetimi, Tahkim’e gitti!

    Beşiktaş Yönetimi, Tahkim’e gitti!

    Yönetim, ’na yaptığı başvuruda, ’nin ’ndaki F.Bahçe derbisiyle ilgili kararın değiştirilmesini talep etti. yönetimi, TFF'nin F.Bahçe derbisiyle ilgili kararına itiraz etti F.Bahçe'nin hükmen mağlup, Beşiktaş'ın hükmen galip sayılması istendi.

    Kulübü, yarı finalinde ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise () verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti. Federasyonun derbi kararını TFF 'na taşıyan siyahbeyazlı kulüp, başvuruyu dün gerçekleştirdi. Başvuruda; Tahkim Kurulu'nun Olağanüstü toplantı kararı alarak, itirazı ivedi olarak karara bağlamasını talep etti. Siyah-beyazlılar itirazında; TFF'nin altığı erteleme kararının iptali, müsabakanın tatil edilmesine sebebiyet veren F.Bahçe'nin hükmen mağlup sayılması, Beşiktaş'ın hükmen galip sayılması, F.Bahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesi istendi.

    BU BİR HUKUKİ GİRİŞİM
    Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TFF'nin hatalı bir karar verdiğini savundu. Mahmutyazıcıoğlu, "Yıllar sonra 'Niçin tahkime gidilmedi' diye sorulmasını ve bu yüzden hesaba çekilmeyi istemiyoruz. Bütün hukuki girişimleri yapıyoruz. Açıklanan kararın yanlış olduğunu kamuoyu biliyor. Alınan bu karar federasyonun talimatlarına, ve 'nın emsal kararlarına aykırıdır. Bu hukuki hatanın düzeltilmesi için başvuruda bulunduk. Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmaz ise Beşiktaş aldığı kararı 3 Mayıs Perşembe günü uygulayacaktır ve sahaya çıkmayacaktır" dedi.
    1. 2.5.2018
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