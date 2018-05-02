Beşiktaş Yönetimi, Tahkim’e gitti!
Yönetim, Tahkim Kurulu’na yaptığı başvuruda, TFF’nin Ziraat Türkiye Kupası’ndaki F.Bahçe derbisiyle ilgili kararın değiştirilmesini talep etti. Beşiktaş yönetimi, TFF'nin F.Bahçe derbisiyle ilgili kararına itiraz etti F.Bahçe'nin hükmen mağlup, Beşiktaş'ın hükmen galip sayılması istendi.
BU BİR HUKUKİ GİRİŞİM
Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TFF'nin hatalı bir karar verdiğini savundu. Mahmutyazıcıoğlu, "Yıllar sonra 'Niçin tahkime gidilmedi' diye sorulmasını ve bu yüzden hesaba çekilmeyi istemiyoruz. Bütün hukuki girişimleri yapıyoruz. Açıklanan kararın yanlış olduğunu kamuoyu biliyor. Alınan bu karar federasyonun talimatlarına, UEFA ve FIFA'nın emsal kararlarına aykırıdır. Bu hukuki hatanın düzeltilmesi için başvuruda bulunduk. Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmaz ise Beşiktaş aldığı kararı 3 Mayıs Perşembe günü uygulayacaktır ve sahaya çıkmayacaktır" dedi.
- 2.5.2018
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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