Talisca'dan İstiklal Marşı açıklaması: "Duya duya ezberledim"
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, sadece ülkesinin değil yaşadığı ülkenin de marşını bilmesi gerektiğini söyledi.
Talisca, Beşiktaş dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan röportajında sosyal medyada gündem olan flütle İstiklal Marşı çalması konusunda, "Her maçta duya duya ezberledim. Enstrüman çalmayı hep sevmişimdir. Kulağıma yazılmış bir notaydı. Bir denemek istedim. Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir diye düşündüm. Bir süredir antrenman yapıyordum çalabilmek için ama ortaya çıkan performansı beğenmiyordum. Ancak sonunda başardım ve videoya gelen yorumlar harika. Sadece bizim taraftarlar değil, tüm Türkiye'den birçok insan beni kutladı, ben de çok mutlu oldum. Brezilyalı için müzik ve futbol ayrılmaz iki unsurdur." ifadelerini kullandı.
Performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:
"Her an sahne alıp takımıma artı bir faydam olabileceğini bilirim. Olmam gereken yerde olmalıyım sahada ve maça tam konsantre olmalıyım. Burada Şenol Güneş hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bana verdiği özgürlük alanları var. Bu da oyunumuza olumlu yansıyor."
Talisca, bu sezon elde edilen sonuçlar konusunda ise "Futbolun doğasında var, bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Biz Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir bütün olmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.
- 1.5.2018 15:44
- Güncelleme: 1.5.2018 15:45
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Talisca'dan İstiklal Marşı açıklaması: "Duya duya ezberledim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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