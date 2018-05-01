Talisca'dan İstiklal Marşı açıklaması: "Duya duya ezberledim" – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'dan açıklaması: "Duya duya ezberledim"

    Talisca'dan İstiklal Marşı açıklaması: "Duya duya ezberledim"

    'ın futbolcusu Anderson , sadece ülkesinin değil yaşadığı ülkenin de marşını bilmesi gerektiğini söyledi.

    , dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan röportajında sosyal medyada gündem olan flütle çalması konusunda, "Her maçta duya duya ezberledim. Enstrüman çalmayı hep sevmişimdir. Kulağıma yazılmış bir notaydı. Bir denemek istedim. Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir diye düşündüm. Bir süredir antrenman yapıyordum çalabilmek için ama ortaya çıkan performansı beğenmiyordum. Ancak sonunda başardım ve videoya gelen yorumlar harika. Sadece bizim taraftarlar değil, tüm 'den birçok insan beni kutladı, ben de çok mutlu oldum. için müzik ve ayrılmaz iki unsurdur." ifadelerini kullandı.

    Performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

    "Her an sahne alıp takımıma artı bir faydam olabileceğini bilirim. Olmam gereken yerde olmalıyım sahada ve maça tam konsantre olmalıyım. Burada hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bana verdiği özgürlük alanları var. Bu da oyunumuza olumlu yansıyor."

    Talisca, bu sezon elde edilen sonuçlar konusunda ise "Futbolun doğasında var, bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Biz Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir bütün olmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 1.5.2018 15:44
    2. Güncelleme: 1.5.2018 15:45
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